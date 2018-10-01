Более 200 кг бивней мамонта изъяли в аэропорту Красноярска

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора изъяли более 200 килограммов бивней мамонта в аэропорту Красноярска. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

"Инспекторами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в ходе контрольно-надзорного мероприятия в аэропорту Красноярск задержано 212 кг бивней мамонта и их фрагментов", - говорится в сообщении.

Груз везли с севера Красноярского края - из села Хатанги, - он следовал в Москву. В документах содержалась недостоверная информация о виде транспорта и маршруте следования груза.

Бивни мамонта при участии сотрудников транспортной полиции изъяты и помещены на хранение на коммерческом складе аэропорта.