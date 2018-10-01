В посольстве РФ в Токио сообщили, что россияне не пострадали в результате тайфуна в Японии

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Российских граждан нет среди пострадавших в результате мощного тайфуна "Трами", который обрушился на Японию в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Токио.

"Данных о пострадавших российских гражданах на данный момент нет. Ситуация держится на контроле", - сказал собеседник агентства.

"Трами" стал 24-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Он принес в Японию ливневые дожди и шквалистый ветер с порывами до 60 км/ч. В понедельник авиакомпании отменили 230 внутренних рейсов в Японии. По меньшей мере 400 тыс. домов остаются без света из-за обрыва линий электропередач.

К настоящему времени известно о двух погибших и 127 пострадавших в результате удара стихии, еще два человека числятся пропавшими без вести.