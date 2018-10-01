Суд избавил бывшего вице-губернатора Приморья Ежова от наказания за халатность

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока в понедельник признал бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова виновным в халатности при строительстве пожарного депо и назначил наказание в виде штрафа, но освободил от него подсудимого за истечением срока давности, сообщили ТАСС в секретариате суда.

"Суд постановил признать Ежова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") и назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей. При этом, суд принял решение освободить Ежова от этого наказания за истечением срока давности", - сказал представитель суда.

Кроме того, суд постановил удовлетворить гражданский иск прокурора о возмещении ущерба в размере 26 млн рублей и оставить наложенный на имущество Ежова арест, пока ущерб не будет возмещен. Среди арестованного имущества - земельный участок стоимостью 4,4 млн рублей, жилой дом - 17,6 млн рублей, а также мотоцикл за 1,2 млн рублей.

Дело вице-губернатора

Дело Ежова рассматривалось в суде с июля 2017 года. По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению пожарного депо в Красноармейском районе. Работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были.

Однако с марта по декабрь 2013 года Ежов, достоверно зная, что генподрядчик не в полном объеме выполнил работы, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму свыше 24,5 млн рублей, что повлекло причинение ущерба бюджету Приморского края.

Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года, до этого возглавлял краевой департамент градостроительства. 30 апреля 2016 года Ежов, курировавший в администрации края вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, добровольно подал в отставку. Через несколько дней в отношении Ежова было возбуждено дело и он был заключен под стражу.