СК на Алтае возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара

БАРНАУЛ, 1 октября. /ТАСС/. Пожар в частном доме унес жизни трех человек в селе Урожайное Советского района. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в понедельник в СУ СК по региону.

"Вечером 28 сентября в селе Урожайное произошло возгорание частного жилого дома. При тушении пожара с обширными термическими повреждениями были обнаружены тела хозяина дома и двух его знакомых. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Ранее в доме, в том числе из-за нарушения правил использования электроприборов, неоднократно происходили возгорания, которые жильцы тушили собственными силами.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, чтобы определить точную причину возгорания проводится пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.