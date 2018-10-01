Спасатели приостановили поиски вертолета, совершившего аварийную посадку в Якутии

ТАСС, 1 октября. Поиски пилота вертолета Robinson, который совершил аварийную посадку в Момском районе Якутии, приостановлены до вторника из-за непогоды.

Об этом ТАСС сообщили в Единой диспетчерской службе Момского района.

"На сегодня поиски приостановлены из-за метеоусловий. Видимость нулевая, пурга. Вездеходы остановились и ждут улучшения погоды. Пилот вертолета на связь не выходил", - сообщили в службе.

По данным синоптиков, в Момском районе Якутии идет снег, температура воздуха составляет 0…+1°С.