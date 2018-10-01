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В Адыгее сотрудники МЧС спасли провалившегося в трещину на леднике туриста

Пострадавшего эвакуировали вертолетом

МАЙКОП, 1 октября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с ледника в Адыгее туриста, который во время восхождения упал в трещину и повредил позвоночник, сообщил ТАСС  руководитель Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрий Голубев.

"В воскресенье при восхождении на гору с ледника Большой Фишт сорвался турист из Майкопа. Молодой мужчина провалился в ледниковую трещину и получил травму позвоночника. Прибывшие спасатели пешком поднимались на ледник. Утром [в понедельник] на вертолете пострадавший был эвакуирован и передан сотрудникам медицины катастроф", - рассказал он.

Собеседник отметил, что группа туристов, совершавших восхождение, не была зарегистрирована в МЧС.

Ледник Большой Фишт находится на северной стороне горы Фишт. Высота горы - 2867 м над уровнем моря.

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