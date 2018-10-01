СК возбудил дело о загрязнении реки в Якутии после прорыва дамбы на прииске "Алросы"

ТАСС, 1 октября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Ирелях в Якутии водой из технических котлованов алмазного прииска "Алросы" после прорыва дамбы.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере "Там-Там".

"Следователи в Якутии возбудили уголовное дело о загрязнении реки Ирелях, в которую из-за прорыва дамбы поступил значительный объем воды из технических котлованов прииска "Ирелях" АК "АЛРОСА", - сообщили в СК.

В отобранных пробах воды установлено превышение концентрации взвешенных веществ, железа и меди. Устанавливаются причины произошедшего и виновные должностные лица.