Два человека погибли в катастрофе вертолета Robinson в Иркутской области

ТАСС, 1 октября. Два человека погибли в катастрофе вертолета Robinson, упавшего в реку в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный Иркутского областного центра медицины катастроф.

"Там (на месте падения) работает местное МЧС. Вертолет упал в реку, два человека погибли, они [спасатели] достают [тела] сейчас", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС мэр Бодайбо Евгений Юмашев, вертолет летел с места дислокации "Скалистый". "Вертолет нашли, он на глубине, затонул. Ждем водолазов. Тел на берегу нет", - пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", пропал в Бодайбинском районе Иркутской области. По данным источника, пилот вертолета в установленное время не вышел на связь. По предварительной информации, он зацепил линии электропередачи и мог упасть в реку Витим. На место предполагаемого ЧП направлены спасатели, а также вертолет Ми-8.

Артель старателей "Витим" по добыче россыпного золота, по данным сайта компании, входит в тройку лидеров Иркутской области. Бодайбинский район находится на востоке Иркутской области, граничит с Якутией, Бурятией и Забайкальским краем. По данным синоптиков, сейчас в этом районе около пяти градусов тепла, пасмурно, идет дождь.