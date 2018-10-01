В ДТП на Ставрополье пострадали пять человек

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в лобовом ДТП двух легковых автомобилей в Ставрополе в ночь на 1 октября. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла около 20:00 мск на проспекте Космонавтов.

"По предварительной версии, водитель автомобиля Skoda Fabia, двигаясь со стороны ул. Доваторцев, не справился с управлением, наехал на бордюр, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным Hyundai Accent", - сообщила дорожная полиция.

С переломами и серьезными травмами госпитализированы водитель и два пассажира Skoda (молодые люди 18-19 лет, жители села Демино Шпаковского района), а также водитель и пассажир Hyundai (девушка 26 лет и мужчина 37 лет). За рулем Skoda находился 18-летний студент, который водительские права получил всего месяц назад.

Обстоятельства ДТП уточняются.