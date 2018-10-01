СМИ: около 750 тыс. тонн воды на "Фукусима-1" остались зараженными после очистки

ТОКИО, 1 октября. /ТАСС/. Администрация аварийной АЭС "Фукусима-1" приняла решение провести повторную тщательную дезактивацию примерно 750 тыс. тонн воды, которая ранее была заражена радиоактивными веществами, однако прошла очистку и сейчас хранится в цистернах на территории станции. Как сообщает в понедельник газета The Japan news, проверки показали, что уровень содержания там радиоактивных изотопов по-прежнему превышает официальные нормы.

Всего на территории АЭС скопилось уже 940 тыс. тонн воды, прошедшей очистку. Ее частично вновь заливают в поврежденные реакторы для их охлаждения. Вода после этого выливается через бреши в установках, собирается и вновь отправляется на дезактивацию.

Имеющиеся на станции мощности обеспечивают очистку от 62 видов радиоактивных веществ. Однако, как признался оператор АЭС, энергетическая компания Tokyo Electric Power, эти установки от непрерывной работы, видимо, износились и уже не обеспечивают нужное качество дезактивации. Решено их модернизировать и отремонтировать.

Японские власти изучают также вопрос о том, что делать с постоянно нарастающим объемом очищенной воды на АЭС "Фукусима-1". Рассматривается, в частности, вариант с частичным сбросом ее в океан после тщательной проверки на безопасность.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда после удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех атомных реакторах расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса установок. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану, полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.