Синоптики ожидают, что супертайфун "Конг-рэй" дойдет к Приморью ослабевшим

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Супертайфун "Конг-рэй", который смещается через Тайвань, должен превратиться в циклон и принести сильные дожди в Приморский край к концу недели, сообщила пресс-служба Приморского гидрометцентра.

"Сегодня он [тайфун] <…> пока смещается на северо-запад в направлении острова Тайвань, и непосредственно к Тайваню подойдет ориентировочно 5 октября, а далее, повернув на север, выйдет на Корейский пролив. Здесь, скорее всего, потеряет статус тайфуна, превратившись в циклон. <…> Поддавшись мощному струйному воздушному потоку, бывший тайфун <…> своим западным крылом может задевать юго-восточную, восточную часть Приморского края, где 7 октября возможны интенсивные дожди, количеством от 20 до 50 мм", - цитирует пресс-служба главу гидрометцентра региона Бориса Кубая.

По его словам, учитывая большую скорость перемещения бывшего тайфуна, а это коло 100 км/ч, продолжительность интенсивных дождей будет сравнительно небольшой - не более шести часов. При этом на побережье Японского моря ожидаются не только мощные осадки, но и сильный штормовой ветер и высокая волна.