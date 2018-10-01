Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Индонезии

ТАСС, 1 октября. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу с населением около 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.