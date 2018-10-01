Благовещенский суд оштрафовал жителя КНР, неоднократно нарушавшего запрет на въезд в РФ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 октября. /ТАСС/. Благовещенский городской суд в Амурской области вынес приговор в отношении жителя КНР, который неоднократно нарушал запрет на въезд в Россию, сменив имя. По решению суда, за рецидив ему предстоит оплатить штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

По информации пресс-службы горсуда, решением УФМС России по Приморскому краю в июле 2015 года гражданину КНР был запрещен въезд в Россию, который он неоднократно нарушил, сменив имя и получив новый заграничный паспорт.

"Суд приговорил признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ")", - цитирует приговор пресс-служба Благовещенского горсуда. Отмечается, что жителю КНР назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

После вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении осужденного будет отменена.