Посольство Индонезии в РФ сообщило об отсутствии угрозы для российских туристов на Бали

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Туристам на Бали в связи с произошедшим в Индонезии землетрясением ничего не угрожает. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении офиса по туризму посольства Индонезии в России.

"Обстановка на других островах Индонезии [кроме Сулавеси] остается спокойной. Самое популярное из индонезийских направлений - остров Бали, расположенный в 1038 км от пострадавших районов, - продолжает гостеприимно встречать туристов со всего мира, опасности для отдыхающих нет", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что на острове Сулавеси ведутся работы по устранению последствий стихийного бедствия. "Агентство авиационной навигации Индонезии официально объявило о том, что ранее закрытый аэропорт Мутьяра-сис-Аль в Палу уже 30 сентября частично возобновил работу, принимая некоторые типы воздушных судов и гуманитарные грузы", - отмечается в сообщении.

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси (находится на острове Сулавеси) в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами. По последним данным, в результате разгула стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.

Новое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Индонезии в понедельник, сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу.