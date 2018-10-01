В Иркутской области обнаружено возможное место падения вертолета Robinson

Вертолет упал в районе микрорайона Бисяга в пяти километрах от города Бодайбо. "Нашли масляное пятно в 20 метрах от берега реки Витим и документацию на поверхности воды, но из-за сильного течения вертолет могло отнести", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили предположительное место падения вертолета Robinson в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

На место происшествия направлены подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции. В поисковых работах задействовано 36 человек и 11 единиц техники. В готовности к вылету находятся 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", не вышел на связь в понедельник в назначенное время в 12:45 (07:45 мск) по местному времени. На борту находились два человека - пилот и работник артели. Они погибли. Предположительно, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим.

Артель "Витим" по добыче россыпного золота входит в тройку лидеров Иркутской области.