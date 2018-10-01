Суд в Москве продлил до 5 декабря арест обвиняемому в шпионаже норвежцу Фруде Бергу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста задержанному в России по обвинению в шпионаже норвежскому подданному Фруде Бергу до 5 декабря, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Бергу на два месяца, до 5 декабря", - огласила постановление судья Анна Антипова. Заседание прошло в закрытом от СМИ и слушателей режиме, суд огласил только резолютивную часть решения.

Фруде Берг был задержан в Москве 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ, ему предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предыдущий срок ареста судом был назначен до 5 октября. Как заявляют адвокаты обвиняемого Илья Новиков и Брюньюльф Риснесом, их клиент не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами.

По утверждению юристов, их подзащитный признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера, но при этом не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. МИД Норвегии, правительство и представители минобороны королевства отказались комментировать заявление Берга.

Больше 20 лет Берг работал на пункте пропуска через границу Норвегии и РФ. Он занимал должность инспектора в подчиненном норвежскому минюсту пограничном комиссариате, который отвечает за соблюдение положений двустороннего договора о режиме российско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов. В 2014 году Берг вышел на пенсию.

Вместе с тем Илья Новиков прокомментировал ТАСС вероятность обмена его клиента на задержанного в Норвегии по аналогичным обвинениям сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, отметив, что "вариант обмена вероятен", но "говорить об этом пока преждевременно, так как обвинения россиянину предъявлены не были, и не было еще суда".