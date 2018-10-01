Посольство РФ: россияне не пострадали в результате двух землетрясений в Индонезии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате двух землетрясений на острове Сулавеси. Такие данные привели в понедельник ТАСС в посольстве РФ в Джакарте.

"По данным посольства России и Национального агентства Индонезии по чрезвычайным ситуациям, россиян среди пострадавших нет", - сообщили в диппредставительстве.

28 сентября в провинции Центральный Сулавеси (находится на острове Сулавеси) в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами. По последним данным, в результате разгула стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Сулавеси в понедельник, сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-западу от города Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси).