СК возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов предприятием "Нижегородец"

ТАСС, 1 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты 350 млн рублей налогов торговым предприятием "Нижегородец". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере"). В результате неправомерных действий руководства предприятие "Нижегородец" не уплатило налог на прибыль за 2017 год в сумме, превышающей 350 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, предприятие "Нижегородец" заключило ряд договоров со строительной фирмой, в том числе на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в Нижнем Новгороде. При этом фирма по адресу регистрации не располагалась, а ее руководство представило налоговую отчетность с минимальными показателями.

Несмотря на то, что работы на объектах недвижимости в Нижнем Новгороде, принадлежащих предприятию "Нижегородец", выполнены не были, руководство организации подписало документы об их выполнении. При этом "фиктивные расходы, якобы понесенные по взаимоотношениям со строительной организацией, незаконно включены в налоговую декларацию", уточнили в пресс-службе.

Следователи занимаются сбором доказательств по уголовному делу. "В ходе расследования уголовного дела следователи предпримут исчерпывающие меры, направленные на взыскание недоимки с предприятия в бюджет государства", - добавили в управлении.