СК начал проверку после гибели двух человек из-за отравления газом в Тамбовской области

ТАМБОВ, 1 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту гибели 33-летней женщины и ее 11-летнего ребенка в Гавриловском районе Тамбовской области. По предварительной версии, они отравились угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Житель одного из сел Гавриловского района, вернувшись домой после работы, обнаружил 33-летнюю супругу и 11-летнего сына в комнате без сознания. Прибывшие медицинские работники госпитализировали женщину с ребенком в больницу, где они через непродолжительное время скончались. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что трагедия произошла вечером 29 сентября.