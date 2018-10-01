Состояние отравившихся в Каспийске школьников удовлетворительное

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Состояние отравившихся учащихся каспийской школы в Дагестане удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"Ситуация находится под контролем и жизни учащихся ничего не угрожает. Часть детей - шесть человек - уже находятся дома. В больнице под наблюдением врачей остается 21 школьник. Состояние детей - удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для стабилизации и контроля вспышки медосмотр на дому прошли и другие учащиеся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты устанавливают причины произошедшего, проверяются столовая и пищеблок. "Кроме того, обследованы будут также близлежащие закусочные, где, по словам учителей и родителей, дети часто покупают фастфуд", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 29 сентября из школы в Каспийске с признаками острой кишечной инфекции госпитализирован 21 учащийся младших классов. Предварительные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции - сальмонелле, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Как отметили в ведомстве, по данному факту начато эпидемиологическое расследование.