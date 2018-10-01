Адвокат Винника заявил, что обвинения со стороны французов россиянину сфальсифицированы

АФИНЫ, 1 октября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Обвинения, которые французская сторона предъявляет россиянину Александру Виннику с целью его выдачи во Францию, сфальсифицированы. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.

"Сегодня, 1 октября 2018 года, в городе Салоники французские следователи попытаются допросить Александра Винника по уголовному делу, возбужденному в отношении него в Париже. Допрос не случайно запланирован до экстрадиции Александра и преследует цель оказать не только психологическое давление на подзащитного, но и под любым предлогом получить доказательства его виновности, которые отсутствуют в деле", - сказал Мусатов.

По его словам, "исходя из заранее предоставленных французскими следователями вопросов, защита сделала вывод, что в деле отсутствуют какие бы то ни было доказательства вины Александра, а та информация, на которую опираются следователи, сфальсифицирована". "Адвокат Зои Константопулу, в прошлом самый молодой спикер парламента Греции, собирается задать много неприятных вопросов французской Фемиде, исходя из того, что по версии защиты обвинение против Александра Винника сфальсифицировано", - подчеркнул Мусатов.

Рассмотрение апелляции перенесено

Допрос Винника французскими следователями был перенесен с 17 сентября на 1 октября по требованию адвокатов "в связи с нарушением процессуального законодательства в части прав обвиняемого на понимание обвинения и вопросов на родном языке". При этом Верховный суд Греции (Ареопаг) на состоявшемся 19 сентября заседании перенес на 17 октября рассмотрение апелляции на решение выдать россиянина Александра Винника Франции. Судьи приняли аргументы защиты о том, что Винник не ознакомлен с документами французской стороны, которые не переведены на русский язык.

Мусатов подключил к процессу защиты греческого политика и адвоката, специализирующегося на международном праве и правах человека, Зои Константопулу. Она 19 сентября уже выступала на заседании Верховного суда по делу Винника.

Константопулу с февраля по октябрь 2015 года была председателем греческого парламента, а после выхода из правящей партии "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА) баллотировалась в парламент от партии "Народное единство", а в апреле 2016 года создала левую партию "Курс на свободу", которую сейчас возглавляет, продолжая также активную адвокатскую практику.