Упавший в реку в Иркутской области вертолет начнут поднимать 2 октября

ТАСС, 1 октября. Подъем вертолета Robinson, упавшего в реку в Бодайбинском районе Иркутской области, начнется 2 октября. Об этом сообщил ТАСС мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

"Глубина 11 метров, водолазов у нас нет, к нам должен вылететь самолет МЧС из Иркутска, сегодня прилетят водолазы, а завтра будут искать, поднимать. Вертолет лежит на глубине, место падения понятно. Самолет к вечеру должен прилететь, с утра приступят к работе", - сказал Юмашев.

По словам мэра, сейчас на месте происшествия находятся представители МЧС, руководитель дежурной диспетчерской службы, полиция. Юмашев также отметил, что упавший вертолет с берега не видно.

Вертолет упал в районе микрорайона Бисяга в пяти километрах от города Бодайбо. На место происшествия направлены подразделения государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции. В поисковых работах задействованы 36 человек и 11 единиц техники.

Вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", не вышел на связь в понедельник в назначенное время - в 12:45 (07:45 мск) по местному времени. На борту находились два человека - пилот и работник артели. По предварительным данным, они погибли. Предположительно, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим.

Артель "Витим" по добыче россыпного золота входит в тройку лидеров Иркутской области.