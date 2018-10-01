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Ущерб от преступлений в сфере IT-технологий с начала года составил 400 млрд рублей

В Генпрокуратуре сообщили, что в период с января по август 2018 года зарегистрировали 107980 преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ущерб от преступлений в сфере компьютерной информации в РФ составил почти 400 млрд рублей с начала года. Об этом сообщила замначальника управления взаимодействия со СМИ Татьяна Захарова в интерактивном видеосервисе Генпрокуратуры РФ "Эфир".

"В период с января по август 2018 года правоохранительными органами РФ зарегистрировано 107980 преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Ущерб от этих преступлений составил почти 400 млрд рублей, что на 43,6% больше аналогичного показателя прошлого года", - сообщила она.

По ее словам, предварительно расследовано 28 тыс. таких преступлений.

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