Два рыбака погибли на реке в Саратовской области

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в результате происшествия на реке Малый Иргиз в Саратовской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК РФ региона.

По предварительным данным, 39-летний житель Пугачева и 56-летний житель города Балаково рыбачили на моторной лодке. Из-за сильного ветра и высоких волн лодка перевернулась, и мужчины оказались в воде. Свидетелем случившегося был местный житель, находившийся на берегу, который и сообщил о произошедшем в службу спасения.

"Следователи начали доследственную проверку по факту гибели на реке Малый Иргиз Балаковского района двух мужчин в выходные", - говорится в сообщении. "Вечером [в субботу] спасатели обнаружили на дне водоема и извлекли тело 56-летнего мужчины", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ области, добавив, что поиски второго рыбака продолжаются.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.