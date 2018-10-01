Осужденному за взятку бывшему депутату заксобрания Петербурга отказали в УДО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшему депутату законодательного собрания Петербурга Вячеславу Нотягу, осужденному на три года за взятки, передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства отказать", - сказал судья.

Суд пришел к выводу, что защита и осужденный предоставляли недостаточно доказательств того, что Нотяг "встал на путь исправления". Ранее сообщалось, что суд в Петербурге признал Нотяга виновным в получении взятки и приговорил к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Сторона обвинения просила осудить Нотяга на восемь лет колонии.

Суд установил, что Нотяг, будучи депутатом, с июня 2015 года по апрель 2016-го предложил главе строительной компании "Воин-В" передавать ему ежеквартально взятку за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве. Следователи пришли к выводу, что Нотяг получил около 1,2 млн рублей, его задержали в апреле 2016 года, ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и заключили под стражу, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Экс-депутат вину не признает.