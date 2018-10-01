Свыше 1,3 млн преступлений зарегистрировали в России за восемь месяцев 2018 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. За восемь месяцев 2018 года в России зарегистрировано более 1,3 млн преступлений. Об этом сообщили в эфире интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры РФ "Эфир".

"Всего в РФ с января по август 2018 года зарегистрировано 1 млн 329 тыс. преступлений, что на почти 48,9 тыс. меньше, чем в прошлом году", - сообщила замначальника управления взаимодействия со СМИ Татьяна Захарова.

Согласно статистике надзорного ведомства, за август в РФ зарегистрировано 171 тыс. преступлений. По словам Захаровой, сокращение числа преступлений наблюдается на территории Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, увеличение - в Северо-Кавказском федеральном округе. Рост преступлений отмечен в 26 регионах страны, а снижение - в 59. По данным ведомства, в среднем удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений среди всех выявленных составляет чуть более 22%.

Как сообщил в эфире официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, более трети всех преступлений (41,1%) составляют кражи, грабежи, присвоение или растрата. Количество мошенничеств по сравнению с прошлым годом снизилось на 1,2%, составив 142 тыс.

"С января по август 2018 года увеличилось на 1,4% и количество преступлений коррупционной направленности. Их удельный вес в массе всех выявленных преступлений за отчетный период составил 1,7%", - сказал Куренной. По его словам, на 11,1% возросло число получения взяток, дачи взяток - на 1,6%, преступлений, связанных с посредничеством во взяточничестве - 0,3%.