Источник: экс-депутата Рады задержали в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский задержан в Москве за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В пятницу на Новой Басманной улице сотрудниками полиции задержан гражданин Украины Николай Рудьковский, который находится в федеральном розыске по обвинению в преступлении по ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений")", - сказал собеседник агентства, отметив, что задержанный доставлен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил шести гражданам Украины заочное обвинение в нападениях на российское посольство в Киеве, среди них были бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский и активист объединения "Свобода" Владимир Назаренко. 14 июня 2014 года обвиняемые вместе с другими лицами нанесли ущерб фасаду здания посольства России, а Назаренко сорвал с флагштока флаг России. Ущерб, причиненный посольству, составил 14 млн рублей.