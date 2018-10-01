Пострадавший от пыток в колониях Ярославля Макаров выйдет на свободу 2 октября

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Заключенный Евгений Макаров, избитый сотрудниками ярославских колоний № 1 и № 8, выйдет на свободу во вторник, 2 октября. Об этом сообщается на официальной странице фонда "Общественный вердикт" в соцсети Facebook.

"Завтра, 2 октября, из ярославской колонии № 8 выйдет на свободу Евгений Макаров. 25-летний Макаров провел в колониях в общей сложности более пяти лет. Он неоднократно подвергался пыткам и "профилактическим" избиениям", - говорится в сообщении фонда.

Заволжский районный суд Ярославля 19 сентября удовлетворил ходатайство Евгения Макарова и зачел в срок отбывания наказания период пребывания в СИЗО. По данным уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, Макаров провел в СИЗО около семи месяцев. Он был осужден в 2012 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), сейчас находится в ярославской колонии № 8.