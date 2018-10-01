В Генпрокуратуре заявили, что за лайки в России не возбудили ни одного уголовного дела

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ни одного уголовного дела не возбуждено в России за лайки в соцсетях. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры РФ " Эфир ".

"Окрестили так все эти дела - "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за репосты есть [уголовные дела], потому что репосты - это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела", - сказал Куренной.

По его словам, львиная доля уголовных дел об экстремизме возбуждается по фактам размещения информации в интернете. В 2017 году по таким фактам возбуждено 75% уголовных дел по экстремистским статьям (ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), в первом полугодии этого года 571 из 762 дел возбуждено за экстремизм в интернете.

20 сентября пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. В постановлении отмечается, что сами по себе лайки и репосты, даже экстремистской информации, не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела без установления мотива. Разместивший экстремистскую информацию должен осознавать свои действия и иметь цель возбудить ненависть или вражду. Кроме того, должна учитываться и опасность деяния, а также личность привлекаемого к ответственности.

Как сообщил Куренной, 21 сентября генпрокурор РФ Юрий Чайка подписал указание об усилении прокурорского надзора за выявлением и пресечением экстремистских преступлений. Куренной также сказал, что надеется на снижения уголовных дел об экстремизме в интернете после принятия постановления пленума ВС.