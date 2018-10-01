Прокуроры чаще выявляют нарушения бытовых условий содержания заключенных

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Прокуроры чаще выявляют нарушения бытовых условий содержания российских заключенных, чем нарушения при проведении воспитательной работы с осужденными. Такие данные привел в начавшем работу видеоресурсе Генпрокуратуры "Эфир" начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"В 2017 году прокурорами по всей стране проведено более 50 тыс. проверочных мероприятий [в учреждениях уголовно-исполнительной системы], - сообщил Куренной, отвечая на вопросы журналистов. - Выявлено 118 тыс. нарушений, это нарушения разного плана. Мы смотрим, как обеспечиваются материально-бытовые условия содержания - от постельных принадлежностей и заканчивая банальным мылом". Также прокуроры проверяют воспитательную работу с осужденными и применения к ним мер дисциплинарного воздействия на предмет обоснованности и оправданности жесткости таких мер.

По словам Куренного, в 2017 году прокуроры выявили более 12 тыс. нарушений по материально-бытовому обеспечению заключенных и более 8 тыс. нарушений - при проведении воспитательной работы и применении мер дисциплинарного характера.

Вместе с тем, отметил он, в этом году число выявляемых прокурорами нарушений стало расти. "В первом полугодии 2018 года проведено уже более 27 тыс. проверочных мероприятий, выявлено 65 тыс. нарушений. Если за 2017 год более 39 тысяч сотрудников системы исполнения наказаний были привлечены к дисциплинарной ответственности, то в первом полугодии 2018 года - 20,5 тыс. Если эта тенденция продолжится, то к концу года будет более 40 тыс.", - сообщил представитель ГП.