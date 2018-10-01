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Источник: маршрутка столкнулась с четырьмя машинами в Москве

В результате ДТП есть пострадавшие

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали после столкновения маршрутного такси с четырьмя автомобилями на северо-западе Москвы. Как сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах, движение по улице Свободы в сторону центра перекрыто.

"На улице Свободы, дом 99, корпус 1, произошло столкновение пяти автомобилей, в том числе маршрутного такси. По предварительной информации, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия находятся три наряда скорой помощи, также работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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