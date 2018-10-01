Полицейские в аэропорту Шереметьево сняли с рейса дебошира за угрозу взорвать самолет

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полицейские сняли с рейса дебошира в аэропорту Шереметьево, угрожавшего взорвать самолет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"В аэропорту Шереметьево задержан житель Перми, который требовал поменять ему место на борту самолета, иначе он угрожал взорвать самолет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, авиадебошира доставили в полицию, провели беседу и отпустили.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что угрожавший взорвать самолет мужчина сказал, что пошутил.

"На борту воздушного судна у пассажира возникла конфликтная ситуация с бортпроводником по поводу смены места, в ходе которой пассажир сказал бортпроводнику, что якобы в полете взорвет самолет. Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть ГУ МВД России в аэропорту Шереметьево дебошира, 24-летнего уроженца Пермского края. Мужчина, пояснил, что это была шутка", - отметил собеседник агентства.