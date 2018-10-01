Задержанное в Южной Корее российское судно "Севастополь" готовится к рейсу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российское судно "Севастополь", которому 29 сентября власти Южной Кореи запретили выход из порта Пусан, готовится к рейсу. Об этом сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

"Прежде всего хотел бы отметить, что российская сторона активно работает над разрешением данной ситуации с задержанием российского судна. Сегодня могу сообщить, я был на борту российского сухогруза, видел команду, могу подтвердить, что экипаж в порядке. На судне имеется все необходимое. Сам сухогруз готовится к рейсу", - проинформировал он.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи запретили российскому судну "Севастополь" выход из порта Пусан. По словам Романа Быкова, судно находилось в порту с середины августа для прохождения ремонта, который близился к завершению. На борту судна находятся 14 членов команды - все граждане РФ. Генконсульство не получало официальных разъяснений с южнокорейской стороны.

Компания-судовладелец "Судоходная компания "Гудзон" подпала под ограничительные меры США, введенные 21 августа в связи с подозрениями в участии компании в поставках топлива для КНДР.