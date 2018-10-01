СК проверит работу МЧС в связи с пожаром в иркутском ТЦ "Мебель Сити"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи проверят действия сотрудников МЧС, контролировавших соблюдение правил пожарной безопасности в иркутском торговом центре "Мебель Сити", где накануне произошел пожар. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в мессенджере Whatsapp.

"Следователи в Иркутске проверят действия сотрудников МЧС, контролировавших соблюдение правил пожарной безопасности в крупном ТЦ "Мебель Сити", - сообщили в СК.

В ночь на 1 октября загорелась кровля торгового центра. Эвакуация не проводилась, погибших и пострадавших нет.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили ТАСС, что в сгоревшем мебельном ТЦ были выявлены 11 серьезных нарушений правил противопожарной безопасности. В частности, в здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, не соответствовали требованиям эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности собственники здания были привлечены к административной ответственности. Однако в течение срока, данного для устранения нарушений, собственниками была проведена независимая оценка пожарного риска объекта, на основании которой было выдано заключение об отсутствии каких-либо нарушений.