Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей фигуранта дела об избиении полицейских на акции в Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы на 30 тыс. рублей оштрафовал за проведение несанкционированного мероприятия участника несогласованной акции против пенсионных изменений Ивана Белякова. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Тверской суд 26 сентября признал Ивана Белякова виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении") и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Беляков 9 сентября на несанкционированном митинге в центре Москвы ударил находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, причинив ему ушиб мягких тканей. Было возбуждено уголовное дело и Белякову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Однако впоследствии Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство следствия о аресте Белякова по обвинению в нападении на сотрудника полиции и никакой меры пресечения ему не избирал.