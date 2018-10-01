ООН: более 190 тыс. человек в пострадавших от стихии районах Индонезии нуждаются в помощи

ТАСС, 1 октября. Около 191 тыс. человек нуждаются в экстренной гуманитарной помощи в районах Индонезии, пострадавших от серии землетрясений и разрушительного цунами. С такой оценкой выступило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает Agence France-Presse .

По данным гуманитарной организации ООН, среди нуждающихся в срочной гуманитарной помощи - 46 тыс. детей и 14 тыс. пожилых людей. В самом тяжелом положении находятся жители отдаленных от крупных городов районов, куда трудно доставить помощь.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.

По последним данным, в результате стихийного бедствия в Индонезии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Без жилья остались, как минимум, 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров. В общей сложности в районах, где ощущалось землетрясения, а также последующее цунами, проживает около 1,4 млн человек.