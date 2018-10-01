Допрос французскими следователями россиянина Винника перенесен на 6 ноября

ТАСС, 1 октября. Французские следователи не смогли допросить гражданина РФ Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США по обвинениям в киберпреступлениях. Согласно распространенному в понедельник заявлению его адвоката Тимофея Мусатова, допрос был перенесен на 6 ноября.

"Час назад закончилась процедура допроса французскими следователями Александра Винника. Ее окончание связано с тем, что адвокаты потребовали предъявить доказательства по уголовному делу и само обвинение Александра Винника, отсутствующее в материалах запроса в Греции, - заявил он. - В связи с этим допрос не состоялся и был перенесен на 6 ноября 2018".

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании $4-$9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция. Ранее Верховный суд Греции (Ареопаг) перенес рассмотрение французского запроса на 17 октября. Судьи приняли аргументы защиты о том, что Винник не ознакомлен с документами французской стороны, которые не переведены на русский язык.

Верховный суд ранее принял решение о выдаче Винника в США, а затем - в Россию. Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче Винника, скорее всего, придется принимать министру юстиции или, возможно, руководству Греции.