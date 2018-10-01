Жителя Московской области задержали по подозрению в убийстве таксиста под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Следователи задержали жителя Московской области, подозреваемого в убийстве таксиста на территории Красносулинского района Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, 22 сентября на территории Красносулинского района на обочине дороги было обнаружено тело жителя Воронежской области. Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство". "В ходе оперативных мероприятий на территории Красноярского края по подозрению в совершении убийства задержан 46-летний житель Московской области", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемый для поездки из Воронежа в Ростовскую область вызвал такси. По пути у водителя и клиента возник конфликт, в ходе которого последний нанес таксисту множественные ранения и скрылся с места преступления на машине потерпевшего. Подозреваемый в настоящее время арестован.