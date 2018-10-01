СК возбудил дело в отношении таможенника в Ростове, подозреваемого в получении взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбудили уголовные дела в отношении сотрудника Южного таможенного управления и его посредника по подозрению в покушении на мошенничество и получении взятки в 1 млн рублей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела контроля таможенной стоимости службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления ФТС России и посредника. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки"), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, в июне сотрудник таможни предложил посреднику, действовавшему от лица проверяемой фирмы, передать ему 1 млн рублей за содействие "в минимизации корректировок таможенной стоимости товаров". Посредник сообщил учредителю проверяемой фирмы, что необходимо передать должностным лицам таможенного управления 2 млн рублей в качестве взятки. 24 сентября посредник в Ростове-на-Дону передал сотруднику таможни 1 млн рублей. Оба подозреваемых задержаны.