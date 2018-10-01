Экс-директора школы в Иванове обвиняют в халатности за допуск к работе педофила

ТАСС, 1 октября. Бывший директор школы в Иванове предстанет перед судом по обвинению в халатности за допуск к работе в образовательном учении педагога, ранее судимого за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе СУ СК РФ.

"Она обвиняется в халатности. В ноябре 2011 года, не проведя необходимых проверочных мероприятий, в нарушение действующего законодательства РФ обвиняемая приняла решение о приеме лица, подвергавшегося уголовному преследованию за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, на работу, связанную с осуществлением педагогической деятельности", - говорится в сообщении. "По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что позже директор школы узнала о судимости педагога, но не уволила его, в результате чего от действий педофила пострадали дети. За совершение более 60 преступлений сексуального характера в отношении учеников этой школы во время занятий, в том числе их съемку для изготовления порнографических материалов 56-летний педагог был приговорен судом в Иванове к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Потерпевшими от его преступных действий стали десять девочек в возрасте от 7 до 14 лет и один 14-летний подросток.