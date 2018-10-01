Суд в Ростове прекратил производство по делу об аресте $6 млн из наследства Цапка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Ростовский областной суд прекратил производство по делу об аресте $6 млн на счету Анжелы-Марии Цапок - вдовы Сергея Цапка, возглавлявшего банду в Краснодарском крае, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия определила: принять отказ от иска Цапок об освобождении имущества от ареста. Решение районного суда отменить. Производство по делу об освобождении имущества от ареста прекратить", - зачитал решение судья.

В понедельник коллегия из трех судей рассмотрела апелляцию на принятое ранее решение об отказе в снятии ареста. Представитель Цапок в ходе процесса заявил об отказе от исковых требований в полном объеме и от апелляционной жалобы.

Так называемая Кущевская банда, возглавляемая Сергеем Цапком, орудовала в станице Кущевской на Кубани в 1998 - 2010 годах, пока ее члены не были задержаны за нападение на семью фермера Сервера Аметова и его гостей. Тогда были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году шестерых членов банды признали виновными в этом и других преступлениях, они получили длительные, вплоть до пожизненного, сроки лишения свободы. В июле 2014 года в СИЗО Краснодара скончался Сергей Цапок, по предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Как сообщалось, суд постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. По решению суда более 119 млн рублей взыскано со счета его матери, в 2018 году, перед вынесением решения по соответствующей судебной тяжбе, вдова Цапка Анжела-Мария перечислила пострадавшим оставшуюся сумму - около 31 млн рублей. Также приставы ведут производство по взысканию с членов банды моральных компенсаций на общую сумму около 100 млн рублей.