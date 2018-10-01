СК начал проверку инцидента в детском саду Пермского края, где няня заклеила рот ребенку

ТАСС, 1 октября. Следователи начали проверку после того, как няня в одном из детских садов города Березники заклеила рот ребенку пластырем. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СУ СК РФ Пермского края.

Ранее сообщалось, что 28 сентября в городе Березники няня одного из детских садов заклеила пятилетнему ребенку рот пластырем, чтобы наказать его за разговоры. Ребенок признался маме, что ему страшно идти в детский сад, позже няня извинилась и признала свою вину. После этого она была уволена из детского сада.

"28 сентября в городе Березники в детском саду помощник воспитателя на несколько минут заклеила воспитаннику рот скотчем. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным СК, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, будет дана правовая оценка также и действиям должностных лиц дошкольного учреждения.

Как сообщили ТАСС в краевой прокуратуре, иного вреда, кроме морального, ребенку причинено не было. "По предварительным данным, родители отказались от дальнейших претензий", - сказала собеседница агентства.