СК начал проверку после отравления школьников в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Следственные органы Следственного комитета РФ по Дагестану проводят доследственную проверку по факту пищевого отравления детей в одной из школ города Каспийска в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"По предварительным данным, 29 сентября 19 школьников в возрасте восьми и девяти лет после приема пищи в столовой школы почувствовали недомогание. Всем им было диагностировано пищевое отравление, для оказания медицинской помощи дети помещены в больницу", - сказал представитель ведомства.

По его словам, проводится "комплекс следственно-оперативных и проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, ответственных за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности".

"О результатах доследственной проверки и принятом процессуальном решении общественность будет информирована", - добавили в следственном управлении.

Ранее ТАСС сообщал, что 29 сентября из школы в Каспийске с признаками острой кишечной инфекции госпитализирован 21 учащийся младших классов. Предварительные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что речь идет о возбудителе инфекции - сальмонелле, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану. Как отметили в ведомстве, начато эпидемиологическое расследование.

В минобрнауки Дагестана ТАСС сообщили, что ситуация находится под контролем и жизням учащихся ничего не угрожает. Состояние госпитализированных детей удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для стабилизации и контроля вспышки заболевания медосмотр на дому прошли и другие учащиеся, сказал собеседник агентства.