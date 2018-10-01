Полицейские задержали одного из участников массовой драки в башкирском селе Темясово

УФА, 1 октября. /ТАСС/. Полиция задержала одного из участников драки в башкирском селе Темясово, который, предположительно, нанес ножевое ранение другому участнику конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 сентября в Темясово произошел конфликт на бытовой почве между несколькими мужчинами, в результате один из них был доставлен в больницу с ножевым ранением. Источник в правоохранительных органах сказал о том, что несколько десятков человек вечером того же дня собрались около отдела полиции, требуя освобождения граждан, задержанных за участие в драке.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений") следователем отдела МВД России по Баймакскому району принято решение о задержании подозреваемого в причинении телесных повреждений жителю села Темясово. В настоящее время подозреваемый 1993 года рождения (работник карьера) допрошен и находится под стражей", - отмечается в сообщении.

Планируются следственные действия, в том числе допросы, свидетели будут приглашены в отдел полиции, уточнили в ведомстве. По указанию министра внутренних дел по Башкирии генерал-майора полиции Романа Деева, в Баймакский район выехали несколько сотрудников подразделений МВД по региону. "В ходе работы сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления по вопросам миграции будут проведены проверки по соблюдению требований законодательства предприятием по добыче камня. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.