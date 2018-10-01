Суд в Волгограде продлил арест члену МГЕР, обвиняемому в гибели в ДТП четырех человек

ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгоградской области в понедельник продлил меру пресечения в виде заключения под стражу на 24 дня до 4 ноября заместителю председателя регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Ренату Булатову, ставшему виновником ДТП, в котором погибла семья из четырех человек. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
"Суд оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Заключение под стражу обвиняемому продлено на 24 дня - с 11 октября по 4 ноября", - сказал представитель суда.
10 августа 22-летний водитель внедорожника Булатов, совершая обгон, не убедился, что встречная полоса свободна, он столкнулся с автомобилем Honda. Находившиеся в машине четыре человека - семейная пара и их дочери пяти и семи лет - погибли. В отношении предполагаемого виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение, он по решению суда арестован.
В настоящее время членство Булатова в МГЕР приостановлено. Если он будет признан виновным, то будет исключен из организации.