СК в Татарстане подозревает жителя республики в убийстве двух человек

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило в отношении 38-летнего местного жителя уголовное дело, он подозревается в убийстве двух человек. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, между подозреваемым и 27-летним потерпевшим возникли неприязненные отношения, в связи с чем последний искал с ним встречи.
"В дальнейшем потерпевший прочел объявление о продаже подозреваемым гаража в ГСК "Энергетик" по улице Химиков города Казани. Вечером 30 сентября под видом покупателя в компании трех знакомых он прибыл на встречу с ним. Воспользовавшись тем, что мужчины разбрелись по ГСК, подозреваемый, вооруженный ножом, стал нападать на них по одному. В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, второй умер в больнице", - информирует управление.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемый отказался от дачи показаний. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.