Бывших полицейских будут судить в Петербурге за подделку документов для мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Завершено расследование дела в отношении четырех бывших полицейских и трех их соучастников, которые в Петербурге готовили поддельные документы для мигрантов, прибывших в Россию. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Петербургу.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении семи лиц, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Организация незаконной миграции", "Превышение должностных полномочий"). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2016 года по март прошлого года четыре бывших сотрудника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области по Центральному району города вместе с еще тремя соучастниками организовали незаконное пребывание более сотни иностранных граждан в РФ. Из материалов дела следует, что фигуранты подготовили для мигрантов поддельные документы, получив за это более 500 тыс. рублей. Так, иностранцы получили право на пребывание в стране.