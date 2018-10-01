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МАК выясняет причины крушения вертолета в Иркутской области

По предварительным данным, в катастрофе погибли два человека

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин и обстоятельств крушения вертолета  Robinson в Бодайбинском районе Иркутской области.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК, опубликованном в понедельник.

Вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", не вышел на связь в понедельник в назначенное время - в 12:45 по местному времени (07:45 мск). На борту находились два человека - пилот и работник артели. По предварительным данным, они погибли.

Предположительно, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим недалеко от города Бодайбо. На место происшествия были направлены подразделения государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции. Искать вертолет будут водолазы, которые приступят к работам 2 октября.

Артель "Витим" по добыче россыпного золота входит в тройку лидеров Иркутской области.

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