МАК выясняет причины крушения вертолета в Иркутской области

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин и обстоятельств крушения вертолета Robinson в Бодайбинском районе Иркутской области.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК, опубликованном в понедельник.
Вертолет Robinson, принадлежащий золотодобывающей артели "Витим", не вышел на связь в понедельник в назначенное время - в 12:45 по местному времени (07:45 мск). На борту находились два человека - пилот и работник артели. По предварительным данным, они погибли.
Предположительно, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим недалеко от города Бодайбо. На место происшествия были направлены подразделения государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции. Искать вертолет будут водолазы, которые приступят к работам 2 октября.
Артель "Витим" по добыче россыпного золота входит в тройку лидеров Иркутской области.