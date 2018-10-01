Reuters: два человека погибли в результате теракта в столице Сомали

ТАСС, 1 октября. По меньшей мере два человека погибли и четыре пострадали в результате теракта, произошедшего в понедельник в столице Сомали - Могадишо. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Два местных жителя погибли, еще четыре получили ранения", - приводит агентство слова медиков.
Член террористической группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов", запрещена в РФ) на заминированном автомобиле протаранил кортеж бронированных транспортных средств с флагами Европейского союза и Италии в 12:10 мск. После аварии прогремел взрыв.
"Аш-Шабаб" - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из страны миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников.