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В Москве покончил с собой бывший муж певицы Марины Хлебниковой

СК ведет проверку

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства смерти бывшего супруга певицы Марины Хлебниковой Антона Логинова в квартире на улице Ратной на юго-западе Москвы.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, 1 октября в квартире жилого дома в Северном Бутове обнаружено тело 56-летнего мужчины. "По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка", - отметила представитель ГСУ.

По ее словам, порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена. Начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший - первый муж певицы Марины Хлебниковой Антон Логинов. Марина Хлебникова - исполнительница таких песен, как "Мой генерал", "Чашка кофею", "Дожди".

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