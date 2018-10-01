В Москве покончил с собой бывший муж певицы Марины Хлебниковой

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства смерти бывшего супруга певицы Марины Хлебниковой Антона Логинова в квартире на улице Ратной на юго-западе Москвы.
Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, 1 октября в квартире жилого дома в Северном Бутове обнаружено тело 56-летнего мужчины. "По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка", - отметила представитель ГСУ.
По ее словам, порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена. Начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, погибший - первый муж певицы Марины Хлебниковой Антон Логинов. Марина Хлебникова - исполнительница таких песен, как "Мой генерал", "Чашка кофею", "Дожди".